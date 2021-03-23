Экзитпол: партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 марта. /ТАСС/. Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на прошедших во вторник выборах в Кнессет (парламент) и может рассчитывать на 31 из 120 мест. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного государственной радиостанцией Kan, которые были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Отмечается, что второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов станет партия "Еш Атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.