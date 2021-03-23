Суд Киева продлил арест подозреваемым в убийстве Павла Шеремета

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца, до 21 мая, арест подозреваем в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко. Соответствующее решение принято во вторник.

"Продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко Андрею Сергеевичу до 21 мая 2021 года.<...> Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко Юлии Леонидовне до 21 мая 2021 года включительно", - сообщила в ходе судебного заседания председательствующая по делу Шеремета судья Оксана Голуб, слова которой приводит агентство "Укринформ".

До этого же дня суд продлил срок действия личных обязательств еще одной подозреваемой Яне Дугарь.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист, погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.