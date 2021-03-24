Власти Афганистана заявили, что открыты для участия в конференции в Турции

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Правительство в Кабуле открыто для идеи участия в конференции по урегулированию в Афганистане, которую планирует провести Турция. Об этом сообщил советник афганского президента по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

Интернет-семинар с его участием был продемонстрирован во вторник на сайте вашингтонского Гудзоновского института. Однако, как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий этой дискуссии - бывший посол Пакистана в США Хусейн Хаккани, ныне являющийся директором программы изучения Центральной и Южной Азии в Гудзоновском институте, семинар был записан заранее, а не транслировался в прямом эфире.

"Что касается дипломатических инициатив высокого уровня - таких, как мероприятие в Турции. Правительство придерживается мнения о том, что оно останется открытым для любых инициатив, которые могут приблизить нас к цели <...> мира в демократическом, едином Афганистане, способном сохранить достижения последних 20 лет, включая права женщин и права меньшинств", - заявил помощник президента Ашрафа Гани.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил на днях, что в Стамбуле состоятся переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Предполагается, что они пройдут в апреле. Тем не менее точные сроки встречи пока не определены.

Мохиб в своем выступлении не уточнял, действительно ли Гани предложит провести в течение шести месяцев досрочные выборы президента Афганистана в соответствии с собственным планом мирного урегулирования, который представит в апреле, отклонив ранее выдвинутое предложение американских властей. Данные на этот счет распространило информационное агентство Reuters.

Финансовая поддержка сил безопасности

Мохиб заявил, что власти в Кабуле призывают новую администрацию США, по сути, разменять американское военное присутствие в Афганистане на долгосрочную финансовую поддержку сил безопасности этой страны.

Он выразил уверенность, что афганские силы безопасности способны функционировать самостоятельно. "Я уже говорил, что наша проблема более не заключается в потенциале. Это не кинетическая проблема, это финансовая проблема", - утверждал помощник президента. С его точки зрения, "нужно гарантировать поддержку афганских национальных сил безопасности". "Может ли афганское правительство обеспечить это при текущих стандартах? Нет. Своими собственными ресурсами мы не в состоянии это сделать. Нам в течение какого-то времени будут требоваться некоторая техническая помощь и финансовая поддержка", - признал Мохиб.

"Это мы и предлагаем новой администрации [США]: поддержать афганские силы безопасности, найти способ финансово поддержать афганские силы безопасности на более продолжительный период", - отметил представитель властей в Кабуле. Согласие США на такой вариант действий увеличило бы шансы на достижение мира в Афганистане, поскольку радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) поняло бы, что Вашингтон намерен сохранять долгосрочную поддержку Кабула, считает Мохиб.

По его словам, "у творцов американской политики два вопроса" относительно такого плана. Первый касается "числа [американских] войск, участвующих в боевых действиях" в Афганистане, необходимости сокращения такого контингента, а второй упирается в деньги. Из высказываний Мохиба следовало, что, в соответствии с подсчетами Кабула, цена вопроса составляет порядка 6 млрд долларов в год. "Мы предлагаем, чтобы США обеспечили от других партнеров по НАТО поддержку Афганистану через его силы безопасности. <...> Это в целом примерно 5 млрд долларов [в год] со стороны США и 1 млрд долларов - со стороны всех остальных партнеров по НАТО", - заявил советник президента.

Мохиб заверил, что афганские власти использовали бы эти средства в целях борьбы с терроризмом, торговлей наркотиками и повстанческим движением. "Это решит для США обе проблемы. Им (США - прим. ТАСС) не придется сохранять присутствие боевых частей. <...> И им не придется тратить огромный объем средств, борясь с терроризмом в данном регионе", - убежден помощник Гани.

Процесс урегулирования

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее предупредила, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.

Затем госсекретарь США Энтони Блинкен направил Гани в письменной форме предложения Вашингтона по активизации процесса урегулирования в Афганистане, которые, как утверждает западная печать, предусматривают в том числе замену правительства Афганистана временной администрацией с участием талибов.​​​​​