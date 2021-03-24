Посла Китая вызвали в МИД Италии после объявления о санкциях в отношении ЕС

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Посол Китая в Риме вызван в итальянский МИД после введения Пекином санкций в отношении ЕС. Как сообщило во вторник вечером внешнеполитическое ведомство Италии, дипломат будет принят в среду вице-министром Мариной Серени.

"В МИД Италии вызван посол Китая для обсуждения санкций, введенных Пекином в отношении ЕС", - говорится в сообщении. Как корреспонденту ТАСС пояснили в ведомстве, санкции "затрагивают ряд органов ЕС, в том числе по правам человека и европарламентариев".

К подобному шагу уже прибегли ряд министерств иностранных дел других европейских стран, включаю Германию и Францию.

22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман; нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.