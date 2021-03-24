Псаки: США и Ирак в апреле проведут переговоры в рамках стратегического диалога

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Переговоры между США и Ираком в рамках стратегического диалога намечены на апрель. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы с нетерпением ждем возобновления стратегического диалога с властями Ирака в течение апреля", - говорится в распространенном письменном заявлении Псаки.

"Это будет важной возможностью, чтобы обсудить наши общие интересы в самых разных областях - от безопасности до культуры, торговли и климата. Встречи еще больше прояснят то, что силы коалиции находятся в Ираке исключительно с целью обучения и консультирования иракских сил, чтобы гарантировать, что ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) не сможет восстановиться", - добавила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что США "привержены <...> суверенитету Ирака". "Мы с нетерпением ждем этих важных дискуссий с иракскими лидерами о будущем нашего партнерства", - подытожила Псаки.