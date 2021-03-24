Экзитполы предсказывают победу Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 марта. /ТАСС/. Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на состоявшихся 23 марта выборах в Кнессет и может рассчитывать на 31 из 120 мест в Кнессете (парламенте). Об этом свидетельствуют данные экзитпола государственного израильского радио Kan .

По подсчетам радиостанции, второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов станет партия "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов. Девять кресел Kan отдает ультрарелигиозной партии ШАС, "Объединенному арабскому списку" - восемь мест, по семь кресел - партиям "Авода", "Объединенный иудаизм Торы", "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, правой партии "Ямина", центристам из "Кахоль-Лаван" партнера Нетаньяху по предыдущей правительственной коалиции Бени Ганца и новой партии "Религиозный сионизм". На шесть парламентских кресел могут рассчитывать ультралевая партия "Мерец" и "Новая надежда" бывшего однопартийца премьера Гидеона Саара. В выборах 23 марта участвовали порядка трех десятков партий, электоральный барьер в 3,25% проходят, если верить результатам экзитпола Kan, 12 из них.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Экзитпол, проведенный 13-м каналом израильского ТВ, показывает, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" получает 54 кресла и может сформировать коалицию только при поддержке партии "Ямина" Нафтали Беннета, а блок противников премьера может собрать под контроль не более 59 кресел.

К настоящему моменту Нетаньяху находится у власти бессменно с 2009 года. Впервые он возглавлял кабмин Израиля с 1996 по 1999 год.

Четвертые выборы за два года

Досрочные парламентские выборы в Израиле 23 марта стали уже четвертыми с 9 апреля 2019 года. 35-е правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта прошлого года парламентских выборов благодаря достижению беспрецедентной коалиционной договоренности партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" о ротации их лидеров Нетаньяху и Ганца на посту главы кабмина. Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020 год, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта.

По результатам двух предшествовавших выборам 2 марта 2020 года голосований в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.

По итогам первого в 2019 году голосования, состоявшегося 9 апреля, Нетаньяху не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня сформировать кабинет, после чего был принят закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных парламентских выборов 17 сентября. Новое голосование практически не изменило расклад сил в однопалатном парламенте 22-го созыва, в результате Кнессет утвердил 12 декабря 2019 года закон о самороспуске и проведении уже вторых подряд повторных выборов в стране 2 марта 2020 года.

Участки и меры предосторожности

По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах 23 марта были зарегистрированы 6,578 млн избирателей. Всего на израильской территории работали 13 685 участков для голосования. В крупных городах они были открыты с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск), в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 22:00 (09:00-23:00 мск).

В этом году 409 избирательных участков были созданы исключительно для пациентов с COVID-19 и 342 участка работали для людей, находящихся на карантине после контакта с пациентом с подтвержденным заражением коронвирусом. Израильтяне, прибывающие в международный аэропорт Бен-Гурион в день выборов, могли проголосовать на одном из четырех избирательных участков на территории воздушной гавани.

Явка на досрочных выборах в Кнессет 24-го созыва оказалась ниже, чем в ходе предыдущего голосования 2 марта 2020 года. Так, по состоянию на 20:00 (21:00 мск) вторника она составила 60,9%, что на 4,7 п. п. ниже аналогичного показателя предыдущих выборов. Публикация окончательных данных по явке, а также первых результатов подсчета голосов ожидается в ближайшие часы.