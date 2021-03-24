США заявили, что считают "нормальной военной деятельностью" новые пуски ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "нормальной военной деятельностью" новые пуски ракет малой дальности со стороны КНДР. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Хотя мы серьезно воспринимаем всю эту военную активность и продолжим тесные консультации с партнерами и союзниками, мы отнесли эти действия к категории нормальной военной активности со стороны Севера", - сказал он.

Соединенные Штаты завершают обзор своей политики в отношении КНДР и проведут на следующей неделе встречу высокого уровня с Японией и Республикой Корея, добавил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Многие из вас спрашивают о состоянии обзора в отношении Северной Кореи. Мы находимся на завершающем этапе этого обзора. На следующей неделе мы планируем принять помощников по национальной безопасности из Японии и Южной Кореи с целью обсудить его итоги и другие вопросы", - отметил он.

Он также заявил, что США держат открытой дверь для дипломатии со стороны КНДР и готовы к продолжению взаимодействия, несмотря на новые ракетные пуски.

"Мы готовы к продолжению взаимодействия в Северо-Восточной Азии с ключевыми партнерами и, конечно же, с Северной Кореей", - сказал он.

"Мы не считаем, что деятельность, которая была предпринята в минувшие выходные, закрывает эту дверь [для дипломатии]", - подчеркнул в свою очередь другой ведущий брифинга.