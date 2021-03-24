Блинкен обсудил с главами МИД "евротройки" действия в отношении России и Китая

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, обсудил с руководителями МИД "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) ситуацию вокруг России и Китая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"[В ходе беседы они] затронули вызовы, исходящие от РФ и Китая, а также обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Йемене", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили свою "твердую приверженность НАТО и трансатлантическим отношениям, а также поддержку более глубокого сотрудничества США и ЕС". "Они подтвердили центральную роль трансатлантических отношений в решении общих проблем в области безопасности и экономики", - подчеркнули в Госдепартаменте.