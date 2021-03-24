В Алжире заявили о готовности к организации парламентских выборов, намеченных на 12 июня

РАБАТ, 24 марта. /ТАСС/. Алжир готов организовать выборы в парламент республики, которые запланированы на 12 июня. Об этом заявил во вторник вечером алжирский министр связи, официальный представитель правительства Аммар Бельхимер.

"Созыв президентом республики Абдельмаджидом Теббуном граждан, пользующихся избирательным правом, на 12 июня свидетельствует о том, что Алжир готов к организации парламентских выборов", - отметил он.

"Чтобы создать условия для успеха этого важного события и гарантировать демократические выборы, воплощающие реальные перемены, президент принял стимулирующие меры, в частности, в интересах молодежи", - продолжал Бельхимер. По его словам, Теббун на "последнем заседании Совета министров дал указание обеспечить к выборам бесплатные залы и печать рекламных плакатов для молодежи - категории граждан, которая в прошлом сильно пострадала от маргинализации и изоляции".

Официальный представитель правительства подчеркнул, что "президентские выборы 12 декабря 2019 года и состоявшийся в ноябре 2020 года референдум по поправкам в конституцию под наблюдением Национального независимого избирательного органа стали убедительным опытом, способствующим завершению процесса построения конституционных институтов в условиях полной демократии и честности".

11 марта Теббун назначил дату предстоящих парламентских выборов на 12 июня 2021 года. Ранее 18 февраля в речи к нации он объявил о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны) и организации досрочных парламентских выборов.

Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, следующие должны были состояться в 2022 году.