Блинкен на встрече с Маасом затронул тему "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Брюсселе, в ходе встречи с руководителем МИД Германии Хайко Маасом подчеркнул, что Вашингтон выступает против реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этом ключе акцентировал внимание на том, что США выступают против газопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

Главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили Афганистан и договорились продолжать тесную координацию в этом вопросе. Кроме того, стороны отметили важность двустороннего и трансатлантического сотрудничества.

В свою очередь представитель Госдепартамента высокого ранга на брифинге для журналистов заявил, что Блинкен на встрече с Маасом "четко дал понять и повторил вновь то, что было в его [распространенном ранее] заявлении" о проекте "Северный поток - 2". "Это плохая сделка, против которой мы выступаем и всегда выступали. <...> Именно это он изложил во время относительно короткой встречи", - сказал сотрудник Госдепа. Стенограмму брифинга распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие эксперты указывают, что США пытаются таким образом обеспечить для себя возможность поставлять на европейский рынок сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.