В Великобритании заявили, что поддерживают усилия НАТО по сдерживанию угрозы со стороны РФ

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании всецело поддерживают деятельность НАТО, направленную на защиту стран - участниц альянса от "угрозы со стороны России". Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении главы британского МИД Доминика Рааба, находящегося в Брюсселе на двухдневной встрече министров иностранных дел государств - членов НАТО.

"Для союзников НАТО это ценная возможность собраться и обсудить важность альянса в мире, в котором демократиям угрожают авторитарные силы и негосударственные структуры, использующие киберугрозы и вредоносные новые технологии для подрыва порядка, основанного на правилах", - приводится мнение Рааба в распространенном коммюнике. "Соединенное Королевство, будучи державой в области обороны и дипломатии, полностью поддерживает НАТО в качестве надежного военного сдерживающего фактора от угрозы со стороны России, но также как сильного, единого, политического оплота против дестабилизирующей деятельности Москвы", - утверждается в коммюнике.

В заявлении отмечается, что во вторник Рааб провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и руководителем внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом "для обсуждения общих приоритетов и координации трансатлантических подходов по ключевым глобальным вызовам, включая Иран, Россию и Йемен".

Кроме того, на сессии во вторник Рааб выступил с утверждением, что НАТО следует играть активную роль при обеспечении климатической безопасности. Как указал британский МИД, это подразумевает обсуждение путей снижения выброса парниковых газов при проведении военных учений, увеличение возможностей быстрого реагирования на климатические бедствия, создание систем оповещения и подготовку анализа возможного влияния изменения климата на критическую энергетическую инфраструктуру государств - членов альянса.

В коммюнике также утверждается, что в среду Рааб обратится к странам - участникам НАТО с призывом противостоять "угрозе со стороны России", чтобы быть уверенными в том, что Москва "столкнется с реальными последствиями в связи с враждебной деятельностью". Примером деструктивной активности России, по его мнению, служит разработка новых технологий, которые якобы "угрожают демократиям и открытым обществам по всему миру". "Речь идет о создании Россией новых современных ракетных систем, способных ускользнуть от конвенциональных средств обороны, и проведении при поддержке государства кибератак, целью которых является получение засекреченных данных и вмешательство в выборы или распространение дезинформации о коронавирусе", - утверждается в сообщении.

Как сказано в заявлении МИД Великобритании, Рааб также поддержит политику открытых дверей НАТО, которая в перспективе позволит добиться членства в альянсе таким странам, как Украина и Грузия. При этом большое внимание, согласно главе британского внешнеполитического ведомства, организации следует уделять сотрудничеству с государствами, не входящими в НАТО, в частности, со Швецией и Финляндией в Европе и Австралией, Новой Зеландией и Японией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Британский подход

На прошлой неделе британское правительство опубликовало Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в нем называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некоей угрозы является для Москвы неприемлемым, "потому что это неправда".