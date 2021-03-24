Представители РФ, США, ЕС и ООН провели встречу по палестино-израильскому урегулированию

ООН, 24 марта. /ТАСС/. Представители ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС, ООН) обсудили в ходе виртуальной встречи на полях ООН возвращение к переговорам по палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ООН.

"Послы ближневосточного "квартета" от Европейского союза, Российской Федерации, Соединенных Штатов и ООН провели встречу для обсуждения возвращения к субстантивным переговорам, которые привели бы к двугосударственному решению", - информировали во всемирной организации.

"Посланники также обсудили ситуацию на земле, в частности, пандемию COVID-19, неравенство в экономическом развитии между Израилем и Палестиной и необходимость для сторон конфликта воздерживаться от односторонних действий, которые осложнили бы достижение двугосударственного решения", - отмечается в сообщении.