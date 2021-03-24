Явка на парламентских выборах в Израиле составила 67,2%

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 марта. /ТАСС/. Явка на досрочных выборах в Кнессет (парламент Израиля) 24-го созыва 23 марта составила 67,2%, что на 3,8 п. п. ниже аналогичного показателя на предыдущих выборах, состоявшихся 2 марта 2020 года. Об этом сообщила в среду Центральная избирательная комиссия.

Государственное радио Израиля Kan отмечает, что это самый низкий показатель явки с 2009 года, когда она составила 64,7%. В Израиле во вторник состоялись уже четвертые парламентские выборы за два года. По данным ЦИК, для участия в голосовании зарегистрированы 6,578 млн избирателей. Всего на израильской территории работают 13 685 участков для голосования.

По данным экзитполов, партия "Ликуд" премьера побеждает на состоявшихся 23 марта выборах в Кнессет и может рассчитывать на 31 из 120 мест в Кнессете (парламенте). Второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов, если верить результатам экзитполов, станет партия "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.

Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта. По их итогам определится состав Кнессета 24-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.