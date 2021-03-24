Вашингтон заявил, что шансы на успех дипломатии США с КНДР зависят от сдерживания Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Новое американское правительство считает, что шансы на успех его дипломатического взаимодействия с властями в Пхеньяне во многом зависят от сдерживания КНДР. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном выработке Вашингтоном нового курса в отношении Пхеньяна, представитель администрации США высокого ранга.

"Мы считаем, что надежда дипломатии в действительности опирается на реальность, заключающуюся в сдерживании и наших [американских] силах и средствах передового развертывания", - утверждал он.

При этом чиновник выразил мнение, что прежние решения о временном прекращении учений и ряда иных видов военной деятельности США в районе Корейского полуострова не пошли на пользу делу свертывания ядерных программ Пхеньяна и укрепления мира и стабильности в регионе. "Мы считали, что некоторые из предпринимавшихся ранее усилий, которые были направлены на то, чтобы приостановить необходимые учения и тому подобное, в действительности шли вразрез с нашей позицией хранителя мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - сказал представитель исполнительной ветви власти.

"Поэтому я считаю, что США будут готовы выработать позицию для дальнейшего взаимодействия с Северной Кореей, но мы будем делать это на основе принципов. И я не стану говорить о шагах, которые мы можем сделать, чтобы "заманить" Северную Корею. Мы считаем, что дипломатия этого рода отвечает всеобщим интересам, в том числе Северной Кореи", - добавил чиновник, когда у него поинтересовались, готово ли американское правительство во главе с президентом Джо Байденом к смягчению санкций в отношении Пхеньяна в целях запуска диалога.

От саммитов к сдерживанию?

Ранее новое правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом сообщил в январе, что администрация Байдена собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.