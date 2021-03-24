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Харрис привела к присяге нового министра труда США

В поддержку Мартина Уолша высказались 68 законодателей, против - 29

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис во вторник привела к присяге нового министра труда страны Мартина Уолша. Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.

На этой должности его в понедельник утвердил Сенат Конгресса США. В поддержку его кандидатуры высказались 68 законодателей, против - 29.

Уолш с 2014 года занимал пост мэра Бостона (штат Массачусетс). Как отмечала ранее газета Washington Examiner, с утверждением кандидатуры Уолша все вакансии на основные посты в новом президентском кабинете оказались заполнены, что дает законодателям возможность сосредоточиться теперь на рассмотрении кандидатов, выдвинутых на должности заместителей и помощников должностных лиц высокого ранга, а также на другие посты в администрации.

Теги
СШАХаррис, Камала
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