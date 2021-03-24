СМИ: КНДР запустила крылатые ракеты, испытания которых не нарушают резолюций СБ ООН

ТАСС, 24 марта. Ракеты, испытательные пуски которых провела КНДР в конце прошлой недели, были крылатыми, а не баллистическими, их запуск не нарушает резолюций Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом со ссылкой на источники сообщило в среду агентство Yonhap.

"Они запустили крылатые ракеты, а не баллистические, и наша разведка их [ракеты] распознала", - пояснил один из собеседников агентства.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила во вторник, что Пхеньян в конце минувшей недели провел тестовые пуски нескольких ракет. Как отметило издание, "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно власти республики привлекают внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по данным газеты, узнали американские разведслужбы. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что были запущены две ракеты.

Представитель американской администрации заявил, что США считают "нормальной военной деятельностью" новые пуски ракет малой дальности со стороны КНДР. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя пуски, сказал, что "по большей части ничего не изменилось".