Суд в Бразилии решил, что процесс над экс-президентом Лулой не был беспристрастным

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 марта. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии во вторник постановил, что уголовный процесс над экс-президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силва не был беспристрастным. Трансляция заседания велась в прямом эфире.

Речь идет о резонансном антикоррупционном деле, в рамках которого в 2017 году занимавший на тот момент пост судьи федерального суда города Куритиба Сержиу Мору признал Лулу виновным в получении взятки в виде трехуровневой квартиры в курортном городе Гуаружа (штата Сан-Паулу) и приговорил политика к девяти с половиной годам тюрьмы. Двое из пяти судей ранее при рассмотрении апелляций бывшего бразильского лидера вынесли решение не в его пользу, однако на этот раз одна из них, Кармен Лусия Антунес Роша, переменила свою позицию с учетом вновь открывшихся обстоятельств, указывавших, по ее мнению на то, что Мору согласовывал со следствием отдельные процессуальные действия.

В 2019 году информационный портал The Intercept опубликовал переписку Мору, в которой тот обсуждал и, как утверждает сайт, в нарушение закона координировал с гособвинителями уголовное расследование. Вердикт и последующее заключение под стражу поставили крест на планах Лулы баллотироваться на высший государственный пост. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

8 марта судья ФВС Эдсон Факин отменил приговоры по обвинению в коррупции, вынесенные в отношении Лулы, посчитав, что рассматривавший эти дела суд в Куритибе не был уполномочен делать это и теперь они должны быть пересмотрены судом Федерального округа. Таким образом он вернул бывшему главе государства право участия в выборах в дальнейшем.