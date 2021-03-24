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Ситуация на Корейском полуострове
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СМИ: Южная Корея подтвердила, что КНДР 21 марта запустила две ракеты

По сведениям газеты The Washington Post, об испытаниях узнали американские разведслужбы
© AP Photo, архив

ТАСС, 24 марта. Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея в среду подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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По данным агентства Reuters, в КНШ заявили, что наблюдали за запуском в режиме реального времени.

Как отметила проинформировавшая во вторник об испытаниях газета The Washington Post, "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы.

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