В Бразилии сообщили, что Болсонару примет участие в организуемом США саммите по климату

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару примет участие в международном саммите по вопросам борьбы с изменением климата, организуемом США. Об этом во вторник в интервью газете Estado se Sao Paulo сообщил министр иностранных дел республики Эрнесту Араужу.

"Да, он будет [участвовать]. Американцы хотят, чтобы этот саммит стал площадкой для мощных заявлений о том, что страны могут сделать в области защиты окружающей среды", - сказал глава МИД. "Бразилия готова внести вклад в снижение выбросов и имеет возможность взять под полный контроль незаконную вырубку лесов и бережное использование наших ресурсов", - добавил он.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ранее американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.