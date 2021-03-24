В состав ВМС Японии передали новую ударную подлодку

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Церемония передачи в состав ВМС Японии новой ударной дизель-электрической подводной лодки "Торю" состоялась в среду на верфи в городе Кобе. Это вторая субмарина в военно-морских силах страны, оснащенная новейшими литий-ионными батареями, которые позволяют существенно дольше находиться под водой, сообщает информационное агентство Kyodo.

"Торю" ("Сражающийся дракон") - 12-я подлодка класса "Сорю", которые сейчас считаются основой подводного флота Японии. Ее водоизмещение - 2 950 тонн, длина - 84 м, максимальная скорость под водой - около 20 узлов (37 км/ч). Экипаж подлодки - 65 человек. Она имеет шесть торпедных аппаратов, которые можно использовать и для пуска ракет.

В марте будущего года в состав ВМС страны будет передана субмарина нового типа, которая, как утверждается, будет еще менее заметной для противника. Она станет 22-й японской подлодкой.