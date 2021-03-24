Эксперт: обострение отношений с РФ и Китаем может быть нужно Байдену из-за проблем в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Действия администрации президента США Джо Байдена, которые привели к резкому росту напряженности в отношениях с Россией и Китаем, могут быть попыткой Вашингтона отвлечь внимание от внутренних проблем. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Как отметил эксперт, новый американский лидер и его помощники делают шаги, "которые неизбежно приведут к обострению отношений" с Москвой и Пекином. "Мы не знаем, является ли это концептуальным подходом или это какие-то эмоциональные действия со стороны Байдена", - констатировал политолог. "Одна из причин может быть в том, что традиционно в Америке внутренняя политика имеет гораздо большее значение, чем внешняя. И часто внешняя политика приносится в жертву каким-то внутриполитическим интересам", - добавил он.

"Байден очень быстро столкнулся с целым рядом очень серьезных проблем. Это иммиграционный кризис, который он создал своими руками", - отметил профессор. Он обратил внимание на то, что политические оппоненты нового американского лидера задают все больше вопросов относительно "его здоровья, его желания и способности общаться напрямую с журналистами и мировыми лидерами". Как напомнил собеседник агентства, вице-президент США Камала Харрис берет на себя значительную часть контактов с руководителями других государств, а "Байден всячески избегает отвечать на прямые вопросы журналистов без подготовки".

"Байден готовит резкое взвинчивание налогов, что неизбежно вызовет серьезные трения в обществе и в Конгрессе", - отметил Коробков. Он добавил, что новой администрации со временем "сложнее становится объяснять все проблемы в стране наследием [предыдущего президента США Дональда] Трампа".

"Поэтому создание такого внешнеполитического кризиса, создание напряженности в отношениях с Россией и Китаем теперь позволяет в какой-то степени отвлечь внимание публики от внутренних проблем, а с другой стороны позволяет перейти на традиционную модель <...> марша вокруг флага, разжигания патриотизма с тем, чтобы поднять престиж президента", - считает политолог.

Смена внешнеполитической концепции

По мнению эксперта, действия Байдена могут привести к сближению Москвы и Пекина, которое предыдущая администрация считала крайне нежелательным. "Для Трампа это был краеугольный камень - не позволить сформироваться альянсу Китая с Россией", - уверен он. "Этот его подход подвергался постоянным атакам как в США, так и со стороны европейских союзников", - напомнил собеседник, отметив, что Трамп все равно "ничего не смог сделать, поскольку все его решения в этом плане саботировались".

Как констатировал профессор, после избрания Байдена президентом США "было общее ожидание, что американская внешняя политика вернется на традиционные рельсы" в свете "прихода к власти либеральных интервенционистов". Они являются сторонниками модели, предполагающей, что "Россия - это главный оппонент, что надо всячески поддерживать Европу, иметь какие-то конструктивные отношения с Китаем и одновременно использовать силу для смены тех режимов, которые США считали неприемлемыми".

"Полного возврата к этой модели не происходит, поскольку уже сейчас формируется такая концепция, где Китай - это главный соперник, который бросает вызов США и на которого надо оказывать давление. И одновременно Россия является противником, в том числе идеологическим, не только силовым", - подчеркнул Коробков.

Говоря о свидетельствах сближения РФ и Китая в свете действий США, эксперт напомнил о "появлении китайской торговой делегации в Крыму", а также о заявлениях относительно сотрудничества Москвы и Пекина в деле создания лунной научной станции. Он констатировал, что такое развитие событий "может рассматриваться как крайне неприятная новость" для Вашингтона.

Специалист подчеркнул, что "есть целый ряд направлений", на которых Байден нуждается во взаимодействии с Москвой и Пекином. "Это и урегулирование в Афганистане, и давление на Иран, и одновременно возврат к ядерной сделке, это Северная Корея и ряд других направлений, где без хотя бы молчаливого согласия со стороны России и Китая продвинуться будет очень сложно", - пояснил он.

Кто определяет внешнюю политику

Как отметил Коробков, на целый ряд ключевых постов в новой администрации, связанных с внешней политикой, назначили или, как ожидается, скоро назначат людей, которые "традиционно занимали очень жесткие позиции по отношению к России". Они также "поддерживали цветные революции на постсоветском пространстве, в Восточной Европе и принадлежат к школе либерального интервенционизма". Эти люди полагают, что США не только имеют право, но и "морально обязаны убирать от власти режимы, которые, с их точки зрения, жестко нарушают права человека".

В числе таких лиц собеседник назвал госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Это также Виктория Нуланд, которая была выдвинута кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Профессор выразил уверенность, что при Байдене антироссийские "санкции будут еще более усилены". По его мнению, при Трампе такие рестрикции "были в основном механизмом экономического давления на конкурентов" и "направлялись с тем, чтобы ударить по российскому нефтегазовому экспорту и по военному и высокотехнологическому экспорту". Как полагает специалист, для новой администрации "главными будут уже не экономические, а политические факторы".

Вашингтон станет применять рестрикции, в частности, для того, чтобы непосредственно оказать "давление на российское руководство", препятствовать "расширению влияния России в определенных регионах", - заключил Коробков.