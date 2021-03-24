В Сеуле не комментируют произведенные КНДР запуски крылатых ракет

СЕУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Государственные ведомства Республики Корея не комментируют произведенные КНДР в воскресенье ракетные пуски.

В пресс-службе министерства объединения в среду не смогли дать ответ на вопрос корреспондента ТАСС относительно политической оценки этого шага Пхеньяна. В ведомстве также затруднились сообщить, почему о ракетных пусках широкой общественности стало известно лишь три дня спустя, причем после публикации соответствующей информации американскими СМИ.

От ответов на эти вопросы уклонились и в южнокорейском министерстве национальной обороны. Его представитель лишь зачитал текст краткого пресс-релиза, посвященного запускам.

По мнению дипломатического источника в Сеуле, попытки южнокорейских властей не афишировать создающие напряженность действия КНДР связаны с предпринимаемыми ими усилиями по возобновлению диалога с Севером. "В Сеуле считают, что критика в отношении Пхеньяна в данном случае будет контрпродуктивна и помешает налаживанию двусторонних связей", - отметил дипломат.

Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея в среду подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет. В КНШ заявили, что наблюдали за запуском "в режиме реального времени".

Как отметила проинформировавшая во вторник об испытаниях газета The Washington Post, КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.