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Главы Минобороны Армении и Генштаба ВС РФ договорились о визите российской делегации

Стороны также обсудили программу модернизации и реформирования армянских ВС

ЕРЕВАН, 24 марта. /ТАСС/. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора обсудили программу модернизации армии республики и договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению. Об этом сообщила в среду пресс-служба армянского Минобороны.

"Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым <...> В ходе разговора стороны обсудили программу модернизации и реформирования ВС Армении. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о предстоящем визите высокопоставленной российской делегации в Армению для более подробных переговоров по указанным вопросам", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны Армении, Арутюнян и Герасимов также обсудили военное сотрудничество и "ряд вопросов, связанных с безопасностью Сюникской области республики". В ведомстве уточнили, что разговор состоялся вечером 23 марта.

После окончания военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал дорожную карту развития страны, согласно которой особое значение придается вопросу реформирования и модернизации армии. Он также заявлял, что Ереван намерен "углублять сотрудничество с главным стратегическим союзником - Россией".

Теги
АрменияРоссияГерасимов, Валерий Васильевич
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