Боррель заявил, что намерен обсудить с НАТО реакцию на действия России

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза намерен обсудить с партнерами по НАТО реакцию на действия России. Об этом он заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, на встрече будут обсуждаться, в частности, реализация минских соглашений по урегулированию на Украине и пять принципов, на которых основана политика ЕС по отношению к РФ.

Они были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.