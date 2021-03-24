Сербия ужесточила условия въезда в страну

БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение ужесточить правила въезда в страну в связи с ростом числа заражений. Об этом заявил в среду журналистам представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

"Въезд в Сербию будет разрешен только иностранцам, которые приняли две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" или Sinopharm, в ситуации с AstraZeneca - одну дозу. Что касается граждан Сербии, то у них будет два варианта въезда в страну: или полная вакцинация с подтверждением, или негативны ПЦР-тест", - заявил Гойкович.

Он отметил, что закрытие на протяжении последних дней всех торговых и развлекательных объектов в стране позволило стабилизировать динамику заражений. Однако ограничительные меры смягчены не будут, торговые центры, кафе и рестораны останутся закрытыми, отметил представитель штаба.

Ожидается, что в ближайшее время предложенные кризисным штабом меры утвердит правительство республики.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию свыше 2,206 млн своих граждан, из которых более 876 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".