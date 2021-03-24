Иск о применении обедненного урана в Югославии поступит в НАТО в течение 15 дней

БЕЛГРАД, 24 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Иск против Североатлантического альянса за применение боеприпасов с обедненным ураном во время агрессии 1999 года против Югославии поступит в Брюссель в течение 15 дней. Об этом заявил в среду ТАСС адвокат Срджан Алексич, защищающий интересы истца в Сербии.

"Иск, который мы подали 20 января 2021 года, в настоящий момент переводится на английский язык. Этот документ в течение 15 дней суд доставит в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО", - заявил адвокат.

20 января 2021 года адвокат Срджан Алексич сообщил ТАСС, что его подзащитный, бывший военнослужащий армии Югославии Д. С. (полное имя не раскрывается в интересах следствия) подал иск в Высший суд Белграда против НАТО за использование альянсом боеприпасов с обедненным ураном во время агрессии 1999 года против Югославии, что стало причиной ракового заболевания истца. Иск подан против Североатлантического альянса, который в рамках международного права обладает статусом юридического лица. Д. С., являвшийся офицером армии, 201 день со своим подразделением находился в зоне, подвергшейся бомбардировкам НАТО снарядами с обедненным ураном. Через 18 лет он заболел тяжелой формой рака гладких мышц, затронувшего внутренние органы, перенес в 2018-2020 годы три операции и сейчас находится в тяжелом состоянии, эксперт судебной медицины подтвердил, что заболевание истца вызвано обедненным ураном, заявил адвокат.

Алексич рассказал, что иск сербского офицера полностью идентичен 500 искам итальянских солдат, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, из которых 181 иск удовлетворен, а военнослужащим возмещен материальный ущерб Министерством обороны Италии. Первое похожее дело несколько месяцев назад окончилось победой истца во Франции, аналогичные судебные процессы сейчас идут в Великобритании, Турции, Германии, Голландии.

В настоящий момент адвокатская контора Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица военных и полицейских. Юристы намерены добиваться возмещения морального ущерба для пострадавших в размере от €100 тыс.

Согласно существующей процедуре, в течение шести месяцев Высший суд Белграда должен рассмотреть дело и направить его в НАТО. Если в указанный срок не последует реакции альянса, суд сам назначит адвоката защищать интересы ответчика.

Агрессия НАТО

В среду исполняется 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии, которая началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.