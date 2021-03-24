Боррель назвал Россию "опасным соседом"

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия является для Евросоюза "опасным соседом", но с ней надо сохранять каналы связи. Такое мнение Боррель выразил в среду по прибытии на заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия - это сосед, опасный сосед. Но мы должны разделять с ней некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, например, ядерное соглашение с Ираном или климатические изменения. Но при этом мы должны сдерживать и противодействовать России", - утверждал он.

Боррель резко сменил тон на негативный относительно России после своего визита в Москву 4-6 февраля. В Брюсселе большинство политиков, экспертов, депутатов Европарламента назвали его визит провалом, обвинив дипломата в недостаточной жесткости, в том числе во время итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По итогам поездки Боррель заявлял, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Алексея Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной", а также предупредил, что ЕС намерен ввести новые санкции против России.