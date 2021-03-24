СМИ: министры иностранных дел и образования Словакии подали в отставку

ПРАГА, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг объявили в среду о своей отставке на фоне усиливающегося в республике правительственного кризиса. Об этом сообщило Словацкое радио.

Министры, представляющие в правительстве либеральную партию "Свобода и солидарность" (СиС), информировали о своем решении президента Словакии Зузану Чапутову. Планируется, что она примет их отставку в четверг.

Ранее кабмин покинули министр экономики и лидер СиС Рихард Сулик, министр юстиции Мария Коликова, министр труда Милан Крайняк и министр здравоохранения Марек Крайчи.

Правительственный кризис в Словакии усиливается после решения премьера и председателя правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игора Матовича без согласия партнеров по кабмину приобрести для жителей страны, в которой ухудшается эпидемиологическая обстановка, российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Покупка незарегистрированного в ЕС препарата вызвала недовольство у президента Словакии.