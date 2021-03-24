AFP: министра культуры Франции госпитализировали с коронавирусом

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу. Об этом Agence France-Presse сообщили в среду в окружении главы ведомства.

74-летняя Башло заболела после посещения закрытого показа оперы "Фауст" в Парижской опере 19 марта. По словам сотрудников министерства, "ее состояние стабильно, но потребовало госпитализации". "Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней", - отметили в окружении министра.

Это не первый случай инфицирования коронавирусом во французском правительстве. Так, на минувшей неделе с таким же диагнозом была госпитализирована министр труда страны Элизабет Борн. В среду Борн сообщила в своем Twitter, что она чувствует себя лучше и ее выписали из больницы. Министр поблагодарила медперсонал и выразила слова поддержки всем, кто сейчас проходит лечение от последствий заражения коронавирусом.

До нее COVID-19 выявляли у занимавшего в начале прошлого года пост министра культуры Франка Риестера, чуть позже - у госсекретаря при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон. В сентябре аналогичную новость в своем Twitter опубликовал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования за время пандемии в стране умерли почти 93 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 6,6 млн жителей Франции, из них 2,5 млн уже получили обе дозы вакцины.