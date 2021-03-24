Украинские военные сообщили о проведении учений вблизи Крыма

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили, что они провели учения подразделений противовоздушной обороны совместно с расчетами реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи границы с российским Крымом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ВСУ.

Как отмечается в пресс-релизе, согласно сценарию учений, расчеты украинской противовоздушной обороны, размещенные на границе с Россией вблизи Крымского полуострова, "пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником".

"По замыслу комплексного учения, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск. Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства", - рассказал командующий Операцией объединенных сил (силовая операция в Донбассе) ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он добавил, что в учениях наряду с расчетами ПВО приняло участие подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч", которое отрабатывало "подавление дальнейших попыток противника по ведению разведки" и "уничтожение пунктов его дислокации".

По словам Наева, в ходе учений украинские артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, они совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали их оперативную замену. В свою очередь военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавание воздушных объектов условного противника, заявил украинский генерал.

Согласно сценарию учений, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" определил координаты и высоты условных воздушных целей, отработал их уничтожение. Кроме того, украинские зенитчики организовали оборону комплексов и маскировки огневых позиций, добавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. Украина называет Крым "временно оккупированной территорией" и проводит военные учения на границе с Россией вблизи полуострова.