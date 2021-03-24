Власти Кубы рассчитывают привить все население от коронавируса к концу 2021 года

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова/. Куба рассчитывает, что до конца текущего года все население острова сделает прививку от коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

"В настоящее время Куба открыта для международного туризма, но, конечно, дополнительным преимуществом станет то, что уже во второй половине либо к концу текущего года все население страны будет защищено вакциной", - сказал он, отметив, что основные курорты и объекты страны уже сейчас готовы принимать всех туристов.

Министр сообщил, что кубинский биомедицинский холдинг BioCubaFarma разработал четыре вакцины, две из которых уже проходят третий, завершающий этап клинических испытаний. "Когда все испытания будут завершены, первыми, кто получат прививки, будет медицинский персонал, работники туристической отрасли и гостиничного сектора", - добавил он.

Ранее директор холдинга BioCubaFarma Эдуардо Мартинес Диас сообщил, что предприятие планирует к августу произвести достаточные объемы местных препаратов против коронавируса для вакцинации всего населения республики, в которой проживают более 11 млн человек.