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Столтенберг заявил, что НАТО видит увеличение "ракетной угрозы со стороны России"

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс видит увеличение ракетной угрозы со стороны России и намерен парировать ее. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса.

"Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш [потенциал] сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России", - сказал он. 

По его словам, НАТО будет отвечать на "расширение военного могущества России" от Кавказа до Арктики. 

Столтенберг отметил, что альянс продолжит выступать за диалог с РФ и приглашает ее провести заседание Совета Россия - НАТО, чтобы регулировать сложные отношения. По его словам, НАТО сожалеет, что с лета 2019 года не состоялось ни одного заседания.

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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