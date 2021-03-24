Столтенберг заявил, что НАТО видит увеличение "ракетной угрозы со стороны России"

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс видит увеличение ракетной угрозы со стороны России и намерен парировать ее. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса.

"Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш [потенциал] сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России", - сказал он.

По его словам, НАТО будет отвечать на "расширение военного могущества России" от Кавказа до Арктики.

Столтенберг отметил, что альянс продолжит выступать за диалог с РФ и приглашает ее провести заседание Совета Россия - НАТО, чтобы регулировать сложные отношения. По его словам, НАТО сожалеет, что с лета 2019 года не состоялось ни одного заседания.