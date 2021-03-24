Глава МИД Болгарии проинформировала НАТО о шпионском скандале с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Глава МИД Болгарии Марияна Захариева проинформировала НАТО о расследовании в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса.

"Болгарский министр проинформировала нас о расследовании, которое власти страны проводят в отношении предполагаемой российской шпионской сети. НАТО очень серьезно относится к защите чувствительной информации и полностью поддерживает Болгарию", - заявил он.