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Глава МИД Болгарии проинформировала НАТО о шпионском скандале с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Глава МИД Болгарии Марияна Захариева проинформировала НАТО о расследовании в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса.

"Болгарский министр проинформировала нас о расследовании, которое власти страны проводят в отношении предполагаемой российской шпионской сети. НАТО очень серьезно относится к защите чувствительной информации и полностью поддерживает Болгарию", - заявил он.

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