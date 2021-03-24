Блинкен: США не будут заставлять своих союзников выбирать между Вашингтоном и Пекином

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. США не будут заставлять своих союзников делать выбор между Вашингтоном и Пекином. Такой тезис содержится в подготовленном к выступлению в среду в штаб-квартире НАТО заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Выдержки из текста приводит агентство Reuters.

"Соединенные Штаты не будут принуждать союзников к выбору "мы или они" в отношении Китая", - говорится в тексте речи. "Cтраны могут работать с Китаем в тех областях, где это возможно", - отметит, как ожидается, Блинкен и добавит, что одной из таких сфер является проблема изменения климата.

При этом в подготовленном тексте, по данным Reuters, содержатся утверждения, будто Китай "активно работает над подрывом правил международной системы и ценностей, которые разделяют США и их союзники".

Главы МИД 30 стран НАТО проводят во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена. Главными темами являются обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.