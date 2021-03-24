ЕС не удалось добиться в СПЧ ООН широкой поддержки резолюции по Белоруссии

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Инициированная странами Евросоюза резолюция по Белоруссии не получила широкой поддержки в Совете ООН по правам человека (СПЧ). На сессии в среду за нее проголосовали 20 из 47 государств - членов СПЧ, то есть меньше половины. Семь стран, включая Россию и Китай, высказались против, а 20 государств, в том числе Армения и Узбекистан, при голосовании воздержались.

Выступая на сессии, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что "проект резолюции по Белоруссии, равно как и односторонние принудительные меры, введенные Западом против Минска, нацелены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране, на оказание давления на власти руками совета".

По его словам, ЕС "решил открыто задействовать" СПЧ для вмешательства во внутренние дела суверенного государства. По сути, с подачи западных государств совет "берет на себя роль арбитра, определяющего законность или незаконность" выборов в Белоруссии и легитимность избранных национальных властей, сказал дипломат. Такой подход, как считает Гатилов, "грубо нарушает принципы и норма Устава ООН".

Против вмешательства во внутренние дела Белоруссии на сессии выступили также Китай, Куба, Боливия и Венесуэла.

Проект резолюции по Белоруссии был представлен Португалией от имени ЕС. В нем содержится утверждение о "продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Белоруссии в связи с президентскими выборами 2020 года". К верховному комиссару ООН по правам человека обращен призыв "при содействии соответствующих экспертов" осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Белоруссии, "установить факты" о "нарушениях", а также "собирать информацию" с целью "содействия привлечению виновных к правосудию".