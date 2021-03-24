Ереван и Баку обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена

ЕРЕВАН, 24 марта. /ТАСС/. Армения и Азербайджан при посредничестве РФ обсуждают разблокировку всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"По сути, мы обсуждаем возможность разблокировки всех коммуникаций, действующих в советские времена", - заявил он.

Григорян также сообщил, что совместная рабочая группа по разблокировке коммуникаций должна была представить первые результаты до конца марта, однако дата изменилась, поскольку предстоит дополнительная экспертная работа. "В основном обсуждения идут о возобновлении транспортных и железнодорожных путей", - добавил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций соответствует интересам республики, которая получит железнодорожное сообщение с Россией и Ираном.

Договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе, была достигнута в ходе встречи лидеров трех стран 11 января в Москве. Эта встреча стала продолжением процесса урегулирования ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, где полтора месяца, начиная с 27 сентября 2020 года, шли боевые действия. 9 ноября 2020 года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. В соответствии с ним азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.