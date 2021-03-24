США и ФРГ не урегулировали разногласия по "Северному потоку - 2"

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Разногласия США и Германии по "Северному потоку - 2" сохранились после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, но они не помешают их сотрудничеству. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Германия - один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по "Северному потоку - 2", но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран", - заявил он.

Риски

Блинкен уточнил, что США прямо предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве "Северного потока - 2", могут подпасть под санкции.

"Я прямо заявил министру Маасу, что фирмы, которые заняты в строительстве этого газопровода, рискуют подпасть под санкции. Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдет, то мы проявим решимость в наложении санкций", - сказал он, добавив, что эти разногласия не мешают остальному сотрудничеству США и Германии.