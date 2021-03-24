СМИ: Байден, по мнению его ближайшего окружения, настроен на два президентских срока

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Джо Байден, по мнению людей из его ближайшего окружения, настроен на два срока пребывания в Белом доме, хотя в предвыборную кампанию позиционировал себя в качестве "переходного президента", задача которого забрать бразды правления у республиканца Дональда Трампа и вернуть страну к "нормальной жизни". Об этом написала в среду газета The Hill, по наблюдениям которой, "сейчас, как никогда ранее, люди из его окружения заявляют, что он вновь будет бороться за президентство".

"Не думаю, что есть какие-либо основания говорить о том, что он этого не сделает", - приводит издание слова неназванного давнего советника Байдена. Еще один старый сподвижник Байдена напомнил газете о том, что тот никогда и не говорил своим помощникам о намерении ограничиться одним сроком президентства. "Так что мы исходим из того, что он не будет [ограничиваться]", - сказал собеседник The Hill.

Того же мнения придерживается и специалист по политической стратегии демократ Джамал Симмонс. "Байдену, вне всякого сомнения, следует готовиться к следующей президентской гонке, - заявил он изданию. - Гораздо легче остановить поезд, чем приводить его в движение в последний момент, к тому же президент с истекающими полномочиями мало чего добьется". У сенатора-демократа Криса Кунса (от штата Делавэр) и вовсе нет никаких сомнений в том, что в 2024 году Байден будет переизбираться на второй срок. "Он планирует вновь избираться. Он знает, что мы находимся на середине поворотного пункта, крайне важного пункта в американской истории, и он готов принять этот вызов", - заявил сенатор в интервью газете Politico.

Другие люди из окружения Байдена предпочитают, пишет The Hill, уклоняться от прямого ответа на вопрос о его планах на 2024 год под тем предлогом, что он находится еще лишь в самом начале своего первого президентского срока. "Он еще даже полностью не укомплектовал персоналом Белый дом, - заявил газете на условиях анонимности один из советников президента. - Еще очень многое предстоит сделать до того, как он достигнет того этапа, когда вынужден будет принимать окончательное решение".

Но даже если Байден решит не переизбираться, специалисты по политической стратегии, полагает газета, убедят его в том, чтобы он до последнего не обнародовал это решение во избежание эффекта "хромой утки" (уходящего президента). Нет смысла, указывает издание, и торопиться с объявлением будущих президентских амбиций Байдена, если они у него действительно есть. Байдену 78 лет, и он уже самый старый президент в истории США. Республиканцы не упускают случая поставить под сомнение его умственные и физические возможности, вбрасывая в общество вопрос, Байден ли на самом деле управляет администрацией. Его публичная заявка на второй срок только подогрела бы эти спекуляции, полагает The Hill.

Но не исключено, резюмирует издание, что не Байдену это решать. "Возможно, на него будет оказано давление, с тем чтобы он снова переизбирался", - пишет The Hill. Пока, поясняет издание, он представляется единственным политиком-демократом, способным противостоять республиканцу Трампу, если тот захочет вновь побороться за Белый дом в 2024 году.