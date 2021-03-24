Зеленский утвердил стратегию "деоккупации и реинтеграции" Крыма

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя". Об этом в среду сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ "определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма". Кроме того, стратегия определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.