Премьер Греции назвал Россию важной частью архитектуры безопасности

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Россия является важной частью архитектуры европейской безопасности, и отношения с ней надо выстраивать на основе сотрудничества, а не антагонизма. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи в своей резиденции с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Греция является членом Евросоюза и НАТО, что определяет и основы внешней политики нашего государства. Одновременно мы признаем в лице России значительную составляющую архитектуры европейской безопасности, которая, несомненно, должна основываться на сотрудничестве, а не антагонизме, и уважении таких ценностей, как защита прав человека", - сказал Мицотакис.

По его словам, "такие современные вызовы и ассиметричные угрозы, как экстремизм и терроризм, могут быть побеждены только с позиции сотрудничества и ни в коем случае не противостояния".

Говоря об истории греко-российских отношений, Мицотакис подчеркнул, что победа России над Османской империей в 1829 году привела к подписанию Лондонского протокола, который обеспечил рождение нового греческого государства. "В течение следующих десятилетий соотношение сил на международной арене и геополитические обстоятельства более или менее сближали наши страны, никогда при этом не приводя к разрыву исторических уз между нашими народами. Именно поэтому в самых тяжелых испытаниях человечества мы оказались плечом к плечу - сначала в Первой мировой войне и затем в войне против нацизма, для победы в которой и Россия, и Греция пролили много крови", - подчеркнул Мицотакис.