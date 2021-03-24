Блинкен: США примут решение о выводе войск из Афганистана только вместе с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. США и НАТО пока не приняли решения о выводе войск из Афганистана, оно будет приниматься США только вместе с союзниками в НАТО. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел альянса, в которой он впервые принял участие в ранге госсекретаря.

"Мы продолжим активно консультироваться с союзниками по решению о выводе войск", - заявил он, напомнив, что, по словам Байдена, США будет сложно выполнить договоренность с движением "Талибан" (запрещено в России) вывести войска к 1 мая.