Премьер Греции надеется на договоренность с РФ о признании сертификатов о вакцинации

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотактис обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным вопросы развития туризма, в том числе взаимное признание странами свидетельств о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в среду после переговоров, состоявшихся в его резиденции.

"На фоне приобретающей все больший размах вакцинации мы обсудили вопрос налаживания в самом скором времени потока российских туристов в нашу страну. Известно, что они нас любят, и мы сможем прийти к совместному признанию вакцин и отрицательных тестов, чтобы как можно скорее российские туристы могли приехать в Грецию без дополнительных ограничений", - сказал греческий премьер.