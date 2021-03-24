Блинкен утверждает, что РФ, КНР, Иран, КНДР представляют собой "военные угрозы" для Запада

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Россия, Китай, Иран и КНДР представляют собой военные угрозы для Запада. Такое мнение выразил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с речью о зарубежных альянсах и партнерствах Вашингтона.

Он "начал с наиболее актуальных угроз, с которыми сегодня сталкиваются" страны Запада. "На мой взгляд, есть три категории. Первые - военные угрозы со стороны других стран", - утверждал глава американской дипломатии. В их число он включил Россию, Китай, Иран и КНДР.