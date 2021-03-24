Власти Украины обвинили экс-премьера Азарова в госизмене из-за Харьковских соглашений

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову в связи с подготовкой в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом в среду сообщил офис генерального прокурора Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) бывшему премьер-министру Украины в государственной измене", - говорится в сообщении. Уточняется, что это связано с тем, что он вел подготовку и согласование Харьковских соглашений.

Фамилия экс-главы украинского правительства не называется, однако указанные в сообщении офиса генпрокурора даты свидетельствуют о том, что в то время пост премьер-министра на Украине занимал Николай Азаров.