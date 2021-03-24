В США принц Гарри вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Британский принц Гарри включен в состав сформированной Аспенским институтом комиссии по борьбе с дезинформацией в СМИ США и других сферах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте данной американской исследовательской организации.

Комиссия будет в течение шести месяцев анализировать американские СМИ и различные сферы общественной жизни. Она должна выступить с рекомендациями относительно мер по борьбе с распространением заведомо ложных сведений, в том числе о выборах в США и о вакцинах от нового коронавируса. В числе председателей комиссии числится экс-глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс.

Как отметили в Аспенском институте, принц Гарри "пытается привлечь внимание к причинам ряда наиболее серьезных вызовов, с которыми сталкивается мир". Всего в комиссию вошли 15 человек. В их числе шахматист Гарри Каспаров и Кэтрин Мердок, которая является супругой одного из сыновей медиамагната Руперта Мердока. Среди членов комиссии есть бывшие должностные лица США, общественные деятели, правозащитники, журналисты, специалисты по кибербезопасности.

Ранее на этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл более года назад объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи, который родился 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.