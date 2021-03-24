Глава МИД Латвии заявил, что НАТО должна быть открыта для диалога с Россией

РИГА, 24 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен быть готов вести диалог с Россией, но вместе с тем для организации решающее значение имеет сильная коллективная оборона, направленная на сдерживание РФ. Такое мнение выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи глав МИД альянса в Брюсселе, сообщает в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Ринкевичс выразил убежденность, что сильная коллективная оборона НАТО по-прежнему имеет решающее значение в деле удерживания России от агрессивных действий. Одновременно альянс и в дальнейшем должен быть открыт для диалога с Россией, принимая во внимание основные принципы и ценности альянса. В отношении контроля над вооружениями министр высказал точку зрения, что необходима координация и взаимное информирование союзников по этим вопросам", - указывает МИД Латвии.

В свою очередь в рамках дискуссии о процессе переосмысления политического измерения НАТО Ринкевичс выразил поддержку подходу генерального секретаря альянса к ведению этих дебатов. Глава МИД Латвии считает, что важно продолжать работу в этом направлении, включая в процесс также союзников, чтобы завершить разработку окончательных предложений до саммита НАТО этим летом. "Для нас важно, чтобы процесс переосмысления укреплял НАТО как в военном отношении, так и политически", - отметил он.

По его мнению, основной задачей НАТО и в дальнейшем должна оставаться коллективная оборона стран - участниц альянса, которая будет способна отвечать на актуальные вызовы и риски безопасности в евроатлантическом пространстве. Латвия вносит и будет продолжать вносить свой вклад в эти совместные усилия по приумножению коллективной безопасности, вкладывая в нее 2,3% ВВП, заверил он.

"Ринкевичс выразил точку зрения, что в контексте 360-градусного подхода НАТО следует продолжать коллективные мероприятия с целью предупреждения вызовов и рисков, которые исходят как с Востока, так и с Юга. По мнению министра, участие альянса должно находиться в согласии со стратегическими интересами альянса, а также с потребностями партнеров. Следует продолжать работать с партнерами над укреплением стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, уделяя особое внимание борьбе с распространением терроризма и экстремизма. Коснувшись ситуации в Афганистане, министр иностранных дел выразил поддержку мирному процессу и усилиям по стабилизации ситуации в этой стране", - сообщает пресс-служба МИД Латвии.