Шесть стран - партнеров ЕС присоединились к продлению санкций Евросоюза против Белоруссии

ТАСС, 24 марта. Шесть государств - партнеров Евросоюза сообщили о присоединении к решению Совета ЕС продлить на год санкции сообщества против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС [о продлении санкций против Белоруссии]. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета", - говорится в документе.

Ранее в феврале Евросоюз продлил на 12 месяцев - до 28 февраля 2022 года - санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко, и 7 компаний.

В настоящее время ЕС ввел три блока санкций против Белоруссии - в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в общей сложности в черный список включены 88 физических лиц и 7 компаний. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

22 февраля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе было принято решение разработать четвертый санкционный пакет против Белоруссии, а также активизировать поддержку оппозиционных сил в стране.