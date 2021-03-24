В Белом доме заявили, что Байден дополнительно не обсуждал с Меркель "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не проводил дополнительных телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых затрагивалась бы тема газопровода "Северный поток - 2", Вашингтон по-прежнему считает этот проект "плохой сделкой" для Европы. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов.

Ей был задан вопрос о том, не обсуждал ли Байден в последнее время "Северный поток - 2" с Меркель. "Мы рассказываем о содержании звонков, которые он проводит, так что вы бы точно узнали о том, что у него был звонок с канцлером Германии, в этом я могу вас заверить. Так что нового [звонка], о котором мне бы было известно, <...> не было", - сказала она.

"Мы продолжаем считать, что это плохая сделка, я не думаю, что у нас есть какие-то обновления относительно нашей политической позиции", - добавила Псаки, не ответив на вопрос о том, когда можно ожидать новые санкции США в отношении "Северного потока - 2".

В феврале газета Handelsblatt сообщила, что Меркель обсуждала по телефону с Байденом тему "Северного потока - 2", хотя в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора этот момент упомянут не был. Позднее сама Меркель заявила, что обсудит с США проект газопровода и надеется на достижение общего решения.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом сообщил о том, что на переговорах на полях министерской встречи НАТО им не удалось снять разногласия по "Северному потоку - 2", более того, американская сторона предупредила Берлин об угрозе санкций немецким компаниям.

18 марта Госдепартамент в очередной раз предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.

Позиция Вашингтона

Вашингтон открыто выступает против сооружения "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.