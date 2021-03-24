Главы МИД стран Балтии высказались за наращивание присутствия НАТО в их регионе

ТАЛЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Главы МИД Латвии Литвы и Эстонии в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказались в пользу дальнейшего наращивания военного присутствия НАТО в Балтии. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила в среду.

"Мы с Латвией и Литвой выразили поддержку НАТО и заявили о важности присутствия США, - приводит слова министра пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства. - Мы должны работать над тем, чтобы НАТО продолжала укрепление обороны и сдерживания, в том числе посредством наращивания военного присутствия союзников в балтийских странах. Мы в качестве соседей России самым непосредственным образом ощущаем исходящую с ее стороны угрозу, поэтому мы ценим желание США обсуждать эту тему именно с нами".

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили также отношения с Китаем.

"Мы разделяем беспокойство происходящим в Китае, например, нарушениями прав человека и брешами в технологической безопасности, - сказала Лийметс. - В интересах Эстонии формировать и поддерживать послания и политику ЕС, НАТО и настроенных одинаковым образом с ними партнеров по вопросам, связанным с Китаем. Мы также обсудили Инициативу трех морей, цель экономических проектов которой заключается в улучшении транспортных, энергетических и цифровых сообщений в регионе, а также повышении экономического роста и гибкости. Мы рады, что США пообещали инвестировать в Фонд трех морей".

По словам Лийметс, участники встречи в Брюсселе согласились с тем, что "НАТО должна заниматься новыми рисками и в дальнейшем по-прежнему фокусироваться на коллективной обороне".

Главы внешнеполитических ведомств 30 стран - участниц НАТО провели во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - Блинкена. Главными темами совещания стали обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.