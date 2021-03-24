ЕС и США договорились координировать усилия против "конфронтационного поведения России"

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Евросоюз и США договорились координировать усилия против "конфронтационного поведения России". Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы договорились координировать наши усилия в ответ на конфронтационное поведение России и побудить РФ отказаться от этого пути", - сказал он.

Боррель и Блинкен распространили совместное заявление по итогам переговоров, в котором в очередной раз перечислили "исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака". При этом стороны заявили, что "готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию отказаться от конфронтационных подходов".

Боррель резко сменил тон на негативный относительно России после своего визита в Москву 4-6 февраля. В Брюсселе большинство политиков, экспертов, депутатов Европарламента назвали его визит провалом, обвинив дипломата в недостаточной жесткости, в том числе во время итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По итогам поездки Боррель заявлял, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Алексея Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной", а также предупредил, что ЕС намерен ввести новые санкции против России.